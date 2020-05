Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a intrat luni in ultima faza de relaxare a restrictiilor impuse de noul coronavirus in viata economica si sociala, care consta in redeschiderea piscinelor si a spatiilor inchise, precum restaurante si hoteluri, relateaza EFE.O alta noutate este ridicarea obligatiei de a purta…

- Reprezentanții Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani din (A.S.C.O.R.) Timișoara va invita la conferința online „Cum sa ne alegem partenerul de viața? Sfaturi din Vechiul Testament“.

- Ian Anderson, liderul trupei britanice Jethro Tull, a dezvaluit intr-un interviu acordat lui Dan Rathner ca a fost diagnosticat cu o afectiune incurabila a plamanilor, relateaza Rolling Stone, potrivit news.ro.El a declarat ca a fost diagnosticat cu boala obstructiva pulmonara cronica (COPD).…

- Ian Anderson, liderul trupei britanice Jethro Tull, a dezvaluit intr-un interviu acordat lui Dan Rathner ca a fost diagnosticat cu o afectiune incurabila a plamanilor, relateaza Rolling Stone.

- Ducesa de Cambridge s-a asociat cu National Portrait Gallery pentru un program care are drept scop sa prezinte viata britanicilor in timpul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.Kate Middleton este pasionata de fotografie. In fiecare an, imaginile realizate de ducesa in care apar cei trei…

- Pandemia de COVID-19 le-a dat tuturor planurile peste cap. Ținand cont de perioada dificila in care ne aflam, vedetele de la noi au sarbatorit 1 Mai, conformandu-se cu masurile impuse de autoritațile romane. Iata cu a petrecut Elena Gheorghe alaturi de soțul ei!

- Berbec Berbecilor le place ca toate lucrurile sa fie facute asa cum trebuie, iar acest lucru nu exclude si sectorul sentimental. Atunci cand se conving ca partenerul de viata este cel potrivit, nu il vor lasa sa plece si vor ramane alaturi de el toata viata. Taur Si taurii fac…

- In virtutea Constituției Romaniei, care prin prevederile articolului 34 garanteaza dreptul la ocrotirea sanatații iar prin cele ale articolului 22 garanteaza dreptul la viața;In virtutea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, care prin prevederile articolului 3 garanteaza dreptul la…