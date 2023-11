Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții comunitații rome din Timișoara au beneficiat de 200.000 de euro din partea Spațiului Economic European prin intermediul programului RO – Cultura. Banii ajuta la prezentarea culturii rome prin diferite acțiuni culturale.

- Marco Mendoza, fostul basist al legendarelor trupe Whitesnake sau Thin Lizzy, revine in Timișoara cu un concert inclus in turneul european al artistului, care va avea loc in data de 9 noiembrie, de la ora 22, la Casa del Retro. Artsitul stabilit in Los Angeles a cantat de mai multe ori in orașul nostru,…

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara (UVT) – Facultatea de Muzica și Teatru, are bucuria sa va invite la conferinta de presa care va fi organizata miercuri, 11 octombrie 2023, incepand de la ora 13, in Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru (Strada Emanoil Ungureanu 2,…

- Melomanii sunt așteptați duminica 15 octombrie de la ora 19 la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara pentru un spectacol special care poarta numele de „String Theory”. „«String Theory» aduce pentru prima data in Timișoara muzica orchestrala contemporana și muzica de film intr-un format…

- Formația timișoreana Methadone Skies va susține doua concerte la sfarșitul acestei luni, evenimentele urmand sa ofere melomanilor și cateva compoziții noi, care vor fi incluse in urmatorul material discografic al trupei. „Profitam de noua locație de concerte din Timișoara, Nemesis Art Club, pentru a…

- „Quentin Tarantino al pianului clasic” vine pentru prima data la Timișoara in 5 noiembrie 2023 pentru UNEXPECTED, un concert surprinzator care va avea ca invitați și tineri muzicieni timișoreni.

- Muzica clasica, in interpretarea artiștilor eleni, a incantat publicul din Cluj, in cadrul unui concert cu tematica „Seara greceasca”, desfașurat in cadrul Aeroportului Internațional Cluj.