Stiri pe aceeasi tema

- Programul cultural cuprins in cadrul ediției din acest an a Zilelor municipiului Targu Secuiesc, care se desfașoara la sfarșit de saptamana, cuprinde o seama de activitați dedicate preponderent membrilor comunitații romanești din „ orașul breslelor”, precum și publicului din localitațile județului…

- Casa de Cultura a municipiului Timișoara organizeaza un inedit eveniment in Parcul Clabucet din Timișoara luni 19 iunie, de la ora 18, in cadrul caruia vor susține recitaluri patru formații de rock din orașul nostru, FlareHead, Monokrom, Racz y Gore și The Bandits. Racz Y Gore este un proiect muzical…

- Evenimentul "Strazi deschise" se extinde in acest sfarsit de saptamana si va cuprinde, pe langa traseul de pe Calea Victoriei, si Aleea Circului, pe segmentul cuprins intre soseaua Stefan Cel Mare si Circul de Stat.

- Astazi, 19 mai, 10 voluntari sosiți din Olanda (printre care se numara trei cetațeni romani), se alatura misiunii de cautare pe raul Mureș. Signi Zoekhonden va interveni pe parcursul zilei cu o echipa profesionista de scafandri, sonare și cinci caini de cautare cadavre pe apa. Aceștia sunt special dresați…

- O echipa de politisti din Arad s-a deplasat, luni, in Ungaria, unde autoritatile au gasit in raul Mures, in zona localitatii Mako, cadavrul unui copil, care ar putea fi una dintre victimele disparute dupa rasturnarea unei barci cu 12 oameni in zona Periam.

- Barca rasturnata pe Mures: A fost gasit trupul baietelului disparut / Acesta a ajuns in Ungaria, in zona localitatii MakoTrupul baietelului disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam din judetul Timis, a fost gasit in Ungaria, in…

- Este a șaptea zi de cautari, dupa tragicul incident de pe raul Mureș in care o barca s-a rasturnat in timp ce incerca sa treaca... The post A fost gasit al doilea cadavru pe raul Mureș, in zona Periam appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .