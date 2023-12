Rochii pentru petrecerile de Sarbatori Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, la fel și petrecerile de sfarșit de an. Fara doar și poate, vrei sa iți cumperi o rochie noua, in tendințe, cu care sa iți faci apariția la aceste evenimente. Iata in continuare cateva modele care sa iți serveasca drept inspirație! Anna October x J.Crew – 398 de dolari Zara – 169 de dolari Reformation – 210 dolari Retrofete – 695 de dolari Tadashi Shoji – 400 de dolari H&M – 85 de dolari Leslie Amon – 204 dolari Rabanne – 890 de dolari Vince – 590 de dolari Grayson – 598 de dolari Erdem – 3 995 de dolari The…