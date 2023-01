Roboți automați, fără pilot, liberi pe străzile din Japonia - Cum poate fi livrat un hamburger - VIDEO Roboții automați de livrare vor avea liber pe drumurile publice din Japonia din luna aprilie, in urma revizuirii legislației traficului rutier. Astfel, se așteapta ca roboții sa scada criza de forța de munca prin care trece Japonia. In ultimele luni din anul trecut au avut loc testari numeroase pentru roboții automați de livrare, in transportul de alimente și al oricarui fel de obiecte.Roboții sunt echipați cu harți ale strazilor, ale pietonale, dar și cu camere de luat vederi pentru identificarea și evitarea pietonilor sau a obstacolelor. Roboții pot identifica, de asemenea, și culorile semaforului,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

