ROBOR doboara record dupa record. Din pacate, romanii cu credite in lei au de suferit

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi.



Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la credite ipotecare, acesta a crescut la 2,58%.



