- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut miercuri la 7,96%, de la 7,98% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut marti la 7,98%, de la 8,00% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat luni, odata cu prezentarea raportului asupra inflației, ca cei care platesc prețul inflației mari sunt deponenții, care primesc la depozite dobanzi mult mai mici decat inflația și ale caror depozite bancare iși pierd valoarea.Intrebat de creșterea dobanzilor,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 8% pe an, de la 8,02% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut joi la 8,10%, de la 8,13% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR ar putea sa atinga pragul de 10%, iar rata anuala a inflației ar putea ajunge pana la 13,9% pana la sfarșitul anului. Sunt anunțate, așadar, noi scumpiri la alimente. Prețul painii ar putea crește și mai mult in urmatoarea perioada, spune directorul juridic al BNR, Alexandru Paunescu,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inregistrat joi o creștere ușoara, de la 7,92% la 7,94%, dupa ce BNR a decis majorarea dobanzii de referința cu 0,75%, peste estimari. Fii la curent cu cele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a coborat la valoarea de 7,93% pe an, o scadere de 0,02% fața de ultimele doua zile, arata datele Bancii Nationale de vineri, 2 septembrie. Pe 1 august, ROBOR la trei luni a depașit pragul de…