Robopocalipsa Covid-19 a început. Populația planetei, supravegheată de drone! Pandemia de Covid-19 este vazuta ca ceva devastator pentru omenire, dar se poate dovedi a fi un pas decisiv spre o epoca lunga a controlului populației. Cum? Prin legi deja redactate și care doar așteapta sa fie publicate, dar mai ales cu ajutorul unor instrumente de razboi și supraveghere de ultima generație. Ce se intampla […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

