Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua saptamani de la demisia neașteptata din funcția de selecționer al Italiei, antrenorul Roberto Mancini a semnat contractul și va pregati in urmatorii patru ani echipa națioala a Arabiei Saudite.

- FOTO-VIDEO: Aiudeanul Andrei Cordea, prezentat oficial la Al Tai (Arabia Saudita) | Contract de aproape 3 milioane de euro pentru fotbalistul din Alba Aiudeanul Andrei Cordea (24 de ani) a fost prezentat oficial la Al Tai, formație din prima liga a Arabiei Saudite, echipa pregatita in trecut de Mirel…

- In spatele ambițiilor fotbalistice ale Riadului se afla mai mult de-atat: un rol de adevarata superputere regionala, cu care ne vom intalni din ce in ce mai des Nu știu daca fostul antrenor al naționalei, Roberto Mancini, a acceptat sau nu oferta de a merge sa lucreze in Arabia Saudita. Cu toate…

- Bari, echipa care a ratat dramatic promovarea in Serie A sezonul trecut, l-a prezentat astazi pe mijlocașul Malcom Edjouma (26 de ani), imprumutat de la FCSB. „Malcom Edjouma este biancorosso!”, a scris clubul de Serie B pe Twitter, unde a publicat mai multe fotografii cu mijlocașul francez imbracat…

- Atacantul kosovar Albion Rrahmani a semnat luni un contract pentru urmatorii trei ani cu echipa Rapid Bucuresti.Rapid Bucuresti a semnat luni contractul cu atacantul din Kosovo Albion Rrahmani, un jucator de 22 de ani, adus de la clubul kosovar FC Ballkani, pentru suma de 600.000 de euro, conform…

- Kortrijk l-a prezentat oficial pe fundașul stanga Raul Opruț (25 de ani), transferat de la Hermannstadt. Locul 14 in campionatul precedent din Belgia a achitat 400.000 de euro pentru Opruț. Sibienii și-au asigurat și 20 la suta dintr-un viitor transfer și bonsuri de performanța ce pot duce suma totala…

- Karim Benzema (35 de ani) a fost prezentat oficial la Al Ittihad, campioana Arabiei Saudite. Dupa 14 ani la Real Madrid, Benzema a semnat pe 3 ani cu Al Ittihad, din postura de jucator liber de contract. Va incasa un salariu colosal, de 200 de milioane de euro pe sezon. Benzema, prezentat oficial la…