Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins la Survivor Romania, dupa ce unul dintre foștii Razboinici a aruncat cuvinte dure la adresa concurentelor aflate inca in concurs. Andrei Neagu nu s-a putut abține și le-a criticat pe fostele sale colege de trib și nu numai. Cum i-a criticat Andrei Neagu pe foștii sai colegi de…

- La finalul ediției de pe 12 aprilie 2023 de Mireasa, Giulia a aplaudat cand a aflat ca exista un material cu Roberto, vorbind cu alți concurenți despre Iuliana, in contextul in care baiatul i-a reproșat noii concurente dialogul cu iubita lui Zain.

- Iuliana a spus in ediția de astazi, 12 aprilie 2023, ca iși dorește in continuare sa il cunoasca pe Roberto. Ce a spus concurenta de la Mireasa, dupa ce se plangea ca tanarul ar fi fost prea insistent. Ce a marturisit tanara.

- Roberto a fost criticat de ceilalți baieți, care sunt de parere ca iși schimba atitudinea in funcție de situație. Dupa ce parea ca au rezolvat totul, Roberto ar fi revenit la același comportament și ar fi continuat sa ii jigneasca pe ceilalți baieți.

- Dani și Daiana au aniversat, de curand, o luna de relație, iar cei doi au fost desparțiți, in urma unui joc pe care cei doi l-au pierdut. Se pare ca Daiana a fost deranjata și s-a suparat pe Dani, lucru pe care l-au observat și ceilalți concurenți.

- In urma cu doua zile, Giulia nu s-a simțit bine, iar Roberto i-a fost alaturi. In acele momente, concurente și-a amintit de un barbat cu care a vorbit timp de patru luni, dar nu au ajuns sa se vada niciodata. Acest lucru l-a determinat pe Roberto sa fie suspicios in privința Giuliei.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

- In ediția din data de 17 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Catalina și Vlad și-au impartașit intențiile pentru viitor. cei doi concurenți au vorbit despre dorințele de dupa terminarea emisiunii, dar și despre ce vor face daca vor ramane un cuplu.