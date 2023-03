Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și Mario Galațanu, alias Mario Fresh, sunt impreuna de 6 ani și nu evita sa vorbeasca deja despre o eventuala casatorie. Nu este un pas indepartat dar cei doi considera ca, dupa anii de conviețuit impreuna, legalizarea uniunii lor nu este chiar o prioritate. Mario are o relație speciala…

- Paco Rabanne, celebru pentru parfumurile și creațiile sale vestimentare, a murit la varsta de 88 de ani. Creatorul de moda franco-spaniol Paco Rabanne, cunoscut pentru creatiile sale vestimentare in nuante metalice si pentru colectii inspirate din epoca spatiala a anilor 1960, a murit la Portsall, un…

- Faimosul creator de moda basc Francisco Rabaneda Cuervo, mai cunoscut sub semnatura Paco Rabanne, a murit vineri, la varsta de 88 de ani. Informația a fost difuzata de un comunicat al grupului spaniol Puig care controleaza marca ce poarta numele artistului, din care acesta a ieșit in urma cu doua…

- Creatorul de moda basc Francisco Rabaneda Cuervo, cunoscut sub numele de Paco Rabanne, a murit vineri, la varsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al grupului spaniol Puig. Designerul, care s-a nascut la Pasaia (Gipuzkoa) pe 18 februarie 1934, era cunoscut pentru creatiile sale textile si marca…

- Celebrul bucatar de origine turca, vedeta in mediul online, este proprietarul unui lanț de restaurante de lux ce are locații in 16 orașe din toata lumea. S-a aflat ce salarii ofera celebrul bucatar Salt Bae angajaților sai, care este suma pe care o incaseaza aceștia pe ora. Ce salarii ofera celebrul…