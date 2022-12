Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, afirma ca nu doreste ca ”tari autocrate din lumea a treia sa creada ca au acces simplu la politicieni sau oricine care lucreaza in Parlamentul European”. Intrebata daca crede ca e posibil ca si alti oficiali ai institutiei sa fie implicati in scandalul…

- Parlamentul European a decis marți, 13 decembrie, sa puna capat mandatului vicepreședintelui Eva Kaili, arestata preventiv intr-un dosar de corupție legat de Qatar, a informat instituția condusa de Roberta Metsola intr-un comunicat de presa.Decizia ca Eva Kaili sa nu mai fie unul dintre vicepreședinții…

- Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj dur cu privire la scandalul de corupție in care este acuzata Eva Kaili, unul dintre vicepreședinții PE. Roberta Metsola a transmis acest mesaj luni, 12 decembrie 2022, in deschiderea sesiunii plenare de la Strasbourg. „Cred ca…

- Eurodeputata Eva Kaili, vicepresedinta a Parlamentului European, care este anchetata de justitia belgiana pentru suspiciuni de coruptie, a fost destituita sambata din functie de presedinta PE, Roberta Metsola, informeaza AFP. Citește și: Șoferii care depasesc viteza legala cu 100 km/h ar putea ramane…

- Europarlamentara Eva Kaili, reținuta vineri intr-un dosar de corupție, a fost demisa sambata din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European de catre președintele Roberta Metsola, relateaza AFP, citata de Hotnews. „In lumina investigațiilor judiciare aflate in desfașurare de catre autoritațile…

- Republica Moldova este o țara cu inima mare, care se modernizeaza și se uita la UE ca la casa ei. De aceea, Parlamentul European o susține și-i va fi alaturi pentru a o ajuta sa treaca peste greutați și sa implementeze reformele necesare pentru a putea intra in blocul comunitar. Declarațiile au fost…

- Președinta a Parlamentului European, Roberta Metsola, se afla intr-o vizita oficiala in R. Moldova. In cadrul unei conferințe de presa, șefa ststului, Maia Sandu, i-a mulțumit pentru prezența și sprijinul oferit țarii noastre pe calea europeana. „Ma bucur sa ne revedem de aceasta data in RM si sa continuam…

- Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a primit, miercuri, la sediul Legislativului UE, pe premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei vizite pe care o efectueaza șeful Executivului roman la Bruxelles.