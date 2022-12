Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata canadiana Celine Dion a fost diagnosticata cu Sindromul persoanei rigide (SPR), care este o patologie neurologica rara, caracterizata printr-o rigidizare musculara progresiva si episoade repetate de spasme musculare dureroase, potrivit AFP.

- Celine Dion a transmis un mesaj emoționant prin care anunța ca este nevoita sa reprogrameze spectacolele de primavara din 2023 in 2024 și anuleaza opt dintre spectacolele ei din vara anului viitor, scrie europafm.ro. „M-am confruntat cu probleme cu sanatate de mult timp și mi-a fost foarte greu sa fac…

- Celine Dion anuleaza concertul de la București! Dupa ce a anulat deja de trei ori datele din turneul sau european din 2020, cantareata Celine Dion a anuntat astazi noi anulari de concerte, din cauza problemelor de sanatate, inclusiv show-ul de la Bucuresti. Așa dupa cum ați putut citi in Ziarul Puterea,…

- Șefa guvernului de la Helsinki, Sanna Marin, a declarat vineri, 2 decembrie, in timpul unei vizite in Australia, ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa reziste singura in fața Rusiei, razboiul din Ucraina aratand slabiciunile și erorile acesteia, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- ​Reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO continua miercuri la Bucuresti, unde cu o zi in urma sefii diplomatiilor din statele membre ale alianței nord-atlantice au adoptat o declarație comuna in care afirma ca Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina, care reprezinta „o…

- Wizz Air a solicitat aprobarile necesare pentru a lansa in primavara anului 2023 șapte rute aeriene de pe trei aeroporturi romanești catre trei aeroporturi din Turcia. București (OTP) – Istanbul (IST) / șapte zboruri pe saptamana; București (OTP) – Izmir (ADB) / trei zboruri pe saptamana; București…

- Se reiau Intalnirile SpectActor, stagiunea 2022-2023, la Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova. Prima invitata in actuala stagiune este Carmen Stanciu, teatrolog și critic de teatru, care va susține conferința “Moliere a murit! Traiasca Moliere!”. Intalnirea este programata la sala “Ion D. Sirbu”,…

- Mihai Tudose pare a fi favorit sa preia portofoliul Apararii. In urma deciziei lui Vasile Dincu de a demisiona, luni, numele cel mai vehiculat de surse, ca viitor șef la aparare, este cel al europarlamentarului PSD Mihai Tudose. Domnului Prim Ministru al Guvernului Romaniei Nicolae – Ionel Ciuca DEMISIE…