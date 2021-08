Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va fi mobilizata toata ”armata PSD” pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. In replica, Clotilde Armand susține ca liderii PSD sunt disperați din cauza ca au pierdut alegerile și le sugereaza sa stranga bani pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca intreg partidul se va mobiliza pentru susținerea referendumului de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. ”Ne trebuie 52.000 - 53.000. Fac un apel catre bucureșteni, mai ales dupa ce au vazut aceste imagini și cand vad, cand ies din…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa aparitia unor imagini de la numararea voturilor. „Demisia Armand! Și apoi pe mana procurorilor! Poate acum ințelege toata lumea de ce Iohannis vrea cu orice preț desființarea SIIJ!!! Ce face SIIJ acum este sa renumere…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut vineri seara demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, si anchetarea sa de catre procurori, dupa ce in spatiul public au aparut imagini conform carora aceasta ar fi intrat in camera cu voturile in seara alegerilor locale. …

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a reacționat la imaginile pe care Romania TV, le-a difuzat, vineri seara, și in care o femeie care seamana cu ea intra in camera in care erau depozitați sacii cu voturile de la alegerile locale. Armand spune ca femeia despre care Romania TV susține ca…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a acuzat Partidul Social Democrat de fapul ca vrea sa o demita prin referendum, deoarece „nu mai merg banii la PSD”. De cealalta parte, Marcel Ciolacu arata cu degetul spre „dezastrul administrativ” din Sectorul 1 (mai multe aici). „Dl. Ciolacu inca…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Evenimentul Zilei a scris in dese randuri despre situația locuitorilor din Sectorul 1. Locuitori care, din cauza orgoliilor puse in joc de edilul Clotilde Armand, au ramas cu focarul de infecție la nas. Robert Turcescu, jurnalistul EvZ și unul dintre sutele de mii de cetațenia ai Sectorului 1, s-a decis…