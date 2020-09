Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri, ca volumul de activitate pe domeniul Sanatate s-a dublat, daca nu chiar triplat in starea de urgenta si cea de alerta, relateaza Agerpres.Precizarile au fost facute in contextul prezentarii Raportului Avocatului Poporului privind respectarea…

- Tinerii au renunțat la distracție, și-au facut cumparaturile online și au devenit mai conștiincioși cu gestionarea banilor in perioada starii de urgența, arata un studiu Insights Pulze. Creșterea consumului de produse precum dulciuri și snacksuri – soluție pentru reducerea nivelului de stres. Echipa…

- Librex este unul dintre principalii jucatori de pe piața locala de carte, cu creșteri duble ale afacerii de la an la an și cu o tradiție de zece ani in domeniu. Din martie 2020, de la inceputul pandemiei, Librex a devenit singurul jucator din piața care ofera transport gratuit pentru orice comanda,…

- Izolarea sociala a modificat preferintele locative ale romanilor, care prezinta un interes crescut pentru achizitia de case. Spre exemplu, expresia „case de vanzare” a cunoscut o crestere de 83% in luna iunie, comparativ cu martie 2020, arata o analiza privind cautarile romanilor pe Google in materie…

- Guvernul intentioneaza sa aloce, pe perioada starii de alerta, sporuri in valoare de 40% din salariul de baza directorilor executivi si directorilor executivi adjuncti ai directiilor de sanatate publica, precum si sporuri de 30% din salariul de baza functionarilor publici incadrati in serviciul de control…

- Profesorul a explicat cum trebuie interpretate raportarile care au explodat in ultimele zile si atrage atentia ca nu ne putem astepta sa scada numarul de infectari, daca nu respectam regulile de baza. Rafila a facut apel si la cei care lanseaza mesaje contradictorii sa nu mai provoace confuzie in randul…

- Guvernul a transmis Parlamentului raportul asupra activitatii desfasurate de echipa guvernamentala pe perioada starii de urgenta, intre 16 martie si 15 mai, demers care reprezinta si un semn al "respectului institutional" pe care incercam sa-l impunem in raport cu forul legislativ, a declarat viceprim-ministrul…

- Aproape 60% dintre români declara ca starea de urgența din ultimele trei luni a avut un impact asupra finanțelor personale, se arata într-un studiu iVOX desfașurat la cererea Raiffeisen Bank, în perioada 15-19 iunie, 2020. În consecința, peste trei sferturi dintre respondenți…