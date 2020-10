Proaspat reales primar la sectorul 3 din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020, Robert Negoita zgarie din nou la usa din Kiseleff, pentru ca vrea sa ajunga seful organizatiei PSD Bucuresti, in locul Gabrielei Firea. Negoita, care parasise PSD, vine acum cu tupeu pentru ca a ramas primar si vrea sa se foloseasca de asta ca sa revina pe o functie mai inalta in PSD. Deși inainte de alegerile locale, Negoita i-a lasat pe social-democrati cu ochii in soare, a avut grija sa nu se inscrie in Pro Romania. asta pentru ca o trecere la alt partid, ulterior caștigarii alegerilor, i-ar fi adus pierderea mandatului.…