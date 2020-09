Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, candidatul PMP la fotoliul e Primar al Capitalei, a reușit obținerea a doar 7-8% din voturile electoratului, fara șanse reale la funcție. Dar a reușit sa traga și partidul la circa 7% in Consiliu, ceea ce este suficient pentru fostul președinte al Romaniei. „Fața de nivelul extraordinar…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va merge singur la alegerile parlamentare, cu sigla formațiunii, dupa exemplul Gabrielei Firea de la Primaria Capitalei. „La alegerile generale, deoarece a fost un termen prevazut de lege, acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale.…

- Ioan Sirbu, sustinut de Alianta PRO Bucuresti 2020, si-a depus, luni, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti. Candidatul Aliantei PRO Bucuresti 2020 a venit la sediul BEM insotit de presedintele Pro Romania, Victor Ponta, primarul Sectorului…

- Intrebat daca alianta cu Pro Romania cu partidul lui Robert Negoita are ca scop sa-i puna „piedica” Gabrielei Firea, asa cum sustine aceasta, Ponta a replicat spunand ca „prostii cred ca noi traim cu grija lor”. ”In general, prostii cred ca noi traim cu grija lor. Doamna Firea nu e…, e o persoana inteligenta…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…

- Intr-un mesaj postat tarziu in noapte, primarul general Gabriele Firea i-a acuzat, la modul general, pe cei care-si vand familia. Postarea e cu dedicatie pentru primarului Sectorului 3, Robert Negoita, finul sau. Negoita a negociat cu Victor Ponta trecerea la ProRomania, in conditiile in care Ponta…

- "Sa ne fereasca Dumnezeu de oamenii care sunt in stare sa calce pe cadavre, pe orice sentiment, pentru propriile ambitii, trufii, egoisme supranumite «principii». Cei care sunt obisnuiti sa-si vanda si familia, si prietenii sunt mierosi cand au nevoie de tine si cruzi cand nu le mai servesti…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…