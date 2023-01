Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ucisa de caini, in București, in anul 2023! Este realitatea din capitala Romaniei intr-un oraș in care apa calda și caldura au devenit un lux sub conducerea lui Nicușor Dan. Salubritatea este și ea precara in anumite sectoare, iar bucureștenii nu protesteaza in niciun fel. Fii…

- “Oamenii care cunosc zona Lacul Morii, ca Sorin Ionita și Vlad Oancea, spun ca problema in zona sunt cainii cu stapan, lasați liber, unii dintre ei, caini de lupta. Carrefour Orhideea, azi, la 2 pași de Lacul Morii: ASPA captureaza de pe strada doi caini rasa Alabai (caine ciobanesc din Asia Centrala).…

- O femeie de 43 de ani din București a fost sfașiata de o haita de caini langa Lacul Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Iar de anul trecut, cand Ana mai fusese ataca fix in acelasi loc, pana acum autoritațile nu au facut nimic pentru siguranța oamenilor. Tragedia de acum ridica mari semne de intrebare…

- Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a dezvaluit ca o cunoștea pe victima, aceasta fiind foarte implicata in proiectele desfașurate in zona. „Noi am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala! Nu fuge nimeni de raspundere! Eu nu fug de raspundere, niciodata nu voi…

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…

- O femeie a fost lovita mortal, duminica seara, de un tren CFR cu calatori, care abia plecase din gara de Nord si se indrepta catre Ploiesti, informeaza Observatornews. Femeia se afla pe linia de cale ferata in momentul in care garnitura a lovit-o din plin. Medicii ajunsi la fata locului au declarat…

- In perioada 19-28 noiembrie 2022, mediaTRUST a continuat analiza a peste 2.100 surse de informare din presa scrisa, radio, tv, online și social media, urmarind mențiunile celor 6 primari de sectoare din București in materialele difuzate. Din analiza materialelor rezultate in urma monitorizarii de presa,…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea se afla pe primul loc in sondajele comandate de PNL privind intenția de vot la Primaria Capitalei, la distanța de peste 10 procente de ceilalți posibili candidați, potrivit unor surse liberale citate de News.ro. Potrivit acestora, conducerea centrala a PNL l-a…