Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoița este cercetat de DNA pentru abuz in serviciu, alaturi de șase foști și actuali șefi din administrația locala, pentru un prejudiciu uriaș, de peste jumatate de miliard de lei. Acuzațiile sunt legate de prelungirea contractului de salubrizare.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este urmarit penal de procurorii anticorupție, pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați foști și actuali șefi din primarie, cu un prejudiciu de 578.446.818 de lei. Potrivit DNA, primarul Sectorului 3 este cercetat pentru doua infracțiuni de abuz…

- DNA anunta ca l-a pus sub invinuire pe Robert Negoita, primarul Sectorului 3, pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta infractiune. Alaturi de edil sunt cercetate si alte persoane din conducerea primariei. Infractiunile au legatura cu prelungirea ilegala a contractului de salubritate pentru Sectorul…

- Mai multi angajati ai unui dezvoltator imobiliar si ai Primariei Pitesti sunt banuiti de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, dupa ce anchetatorii au descoperit ca dezvoltatorul a ridicat doua blocuri ilegale pe aceeasi strada.

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu.

- Gradinița 52 din Sectorul 1 a incheiat in 2021 106 contracte, in valoare de 654.648 lei , prin achiziție directa, cu firma Agroinvest International, potrivit datelor agregate de HotNews.ro din sistemul electronic de achiziții publice. Gradinița a achiziționat de la societatea comerciala de la fructe…

- Robert Negoița spune ca cei de la USR voteaza impotriva oricarui proiect propus in ședințele de Consiliu Local. Neințelegerile repetate cu aceștia l-au indemnat pe edil sa ceara sprijinul lui Dacian Cioloș, insa cererea sa nu a avut niciun ecou."Nu, nu am gasit pe nimeni acolo. Nu am primit raspunsuri.…

- Un agent de politie este cercetat pentru ca detinea obiecte de serviciu in masina personala. Hotii i au spart geamul si au sustras mai multe lucruri, printre care si documente. IPJ Constanta a transmis miercuri, 8 decembrie 2021, printr un comunicat de presa ca hotii au fost depistati, iar pe numele…