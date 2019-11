Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV LIVE VIDEO SPANIA - ROMANIA ONLINE STREAMING Euro 2020. Romania joaca cu Spania ultimul meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020. Romania merge in Spania fara sa mai aiba vreo sansa de calificare directa la EURO 2020. Nationala lui Contra a pierdut 0-2 cu Suedia si a ratat…

- SUEDIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Suedezul Andreas Granqvist (34 de ani) anunța inaintea partidei cu Spania de marți: „Vom cere informații live despre cealalta partida". Capitanul galben-albaștrilor știe care ar fi scenariul ideal pentru ei: „Noi sa batem Spania, iar Norvegia sa invinga…

- Nationala pregatita de Laurentiu Rosu a ratat calificarea la Turul de Elita. Tricolorii U19 au încheiat grupa de calificare cu o remiza si doua înfrângeri, informeaza News.ro.Dupa 1-1 cu Serbia si 0-1 cu Spania,pentru a-si asigura calificarea, tricolorii trebuiau sa învinga…

- Echipa naționala de fotbal a Norvegiei a remizat, sambata, contra Spaniei, scor 1-1, in grupa F de calificare la EURO 2020. Pentru nordici urmeaza duelul cu Romania, de marți, pe Arena Naționala, iar selecționerul Lars Lagerback a declarat ca victoria este obligatorie pentru naționala sa, potrivit…

- Robert Moreno, selecționerul Spaniei, recunoaște ca a avut ceva emoții in victoria in fața Romaniei, scor 2-1, din preliminariile EURO 2020. „Faptul ca am suferit puțin ne face mai puternici. Am spus inainte de meci ca Romania e o naționala eficienta in ultimele minute. Ocaziile se creeaza, mai apoi…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 2019. FRF i-a avertizat pe suporteri ca orice torta, orice banner, scandare rasista sau xenofoba ori cu caracter politic poate face nationala sa joace peste cateva saptamani fara spectatori meciurile cruciale cu Norvegia si Suedia, tot din preliminariile…

- ​Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca “tricolorilor” ar trebui sa nu le fie frica la meciul cu Spania, din preliminariile Euro-2020, ei având nevoie de curaj pentru a-i pune în dificultate pe iberici. “Am în…

- Romania – Spania, 5 septembrie, ora 21:45, Arena Nationala (București) Romania – Malta, 8 septembrie, ora 19:00, stadion „Ilie Oana” (Ploiești) Umplem stadionul și la Ploiești! Tricolorii vor juca meciul cu Spania cu casa inchisa, toate biletele scoase la vanzare fiind epuizate deja. Fotbaliștii naționalei…