Robert Magheți, artistul timișorean cunoscut melomanilor grație activitații sale alaturi de formația Cobzality, revine in zona noastra cu un concert care va fi inclus in cadrul ediției din acest an a festivalului Orașul Jazz, care va avea loc la Lugoj in perioada 22- 24 iulie. Robert Magheți se afla in aceste zile in Croația, unde […] Articolul Robert Magheți susține un concert alaturi de proiectul Cobzality in cadrul festivalului Orașul Jazz: „Abia aștept intalnirea cu publicul și cu cei de la Tribul Artistic"