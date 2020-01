Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 ianuarie 2020, de la ora 18, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Noaptea vine in India”. Regia ii aparține lui Chema Rodriguez, in rolurile principale fiind Clara Voda, Juan Diego și Javier Pereira. Filmul, o drama, este o coproducție Spania-Romania. Ricardo (Juan…

- Filmul „Dragoste 2. America”, regizat de Florin Serban, si „Bombshell”, cu Charlize Theron, Nicole Kidman si Margot Robbie in distributie, se numara intre premierele weekendului in cinematografele romanesti, potrivit news.ro„America” este al doilea film din trilogia „Dragoste” a lui Florin…

- Filmul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania incepand din 28 februarie 2020, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. "colectiv" spune povestea primului an de dupa incendiul care a avut loc in 2015 in clubul bucurestean si urmareste cu egal…

- Organizatia, alcatuita din cineasti, profesionisti din industrie si profesori de film, a decis ca povestea scrisa de Steven Zallian este si „cel mai bun scenariu adaptat" al anului. Filmul lui Scorsese a fost lansat pe Netflix pe 27 noiembrie, dar si intr-un numar limitat de cinematografe. Lungmetrajul…

- Actorul Michael J. Pollard, nominalizat la premiul Academiei Americane si cunoscut pentru roluri din filmele „Bonnie si Clyde“ si „Casa celor 1000 de cadavre/ House of 1000 Corpses“, a murit la varsta de 80 de ani, anunta Variety.

- Filmul "Cardinalul", in regia lui Nicolae Margineanu, productie cinematografica care prezinta o parte din viata Cardinalului Iuliu Hossu, a fost prezentat in avanpremiera, marti, la Bucuresti, premiera oficiala fiind programata, miercuri, la Cinema Pro din Capitala. Filmul, realizat alb-negru si color,…

- E pe marile ecrane un film istoric care o are in prim plan pe Regina Maria. Filmul, regizat de britanicul Alexis Sweet Cahill, a luat premiul publicului, luna trecuta, la Les Films de Cannes a Bucarest.

- Actorul Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, va interpreta rolul principal in pelicula de groaza "Wally's Wonderland", regizata de Kevin Lewis, iar filmarile vor incepe in ianuarie 2020, potrivit contactmusic.net, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Cozmin…