Stiri pe aceeasi tema

- Raceala banala ne-ar putea feri de coronavirus, sugereaza rezultatele unui studiu al unor cercetatorii de la Universitatea Glasgow. Mai exact, un virus comun ar infecta primul celulele și nu ar mai permite intrarea SARS-COV-2 in organism. Oamenii de stiinta de la Universitatea Glasgow sustin ca, aparent,…

- Astazi are loc, in București, cel mai mare protest fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Cel puțin așa preconizeaza organizatorii. Sunt mai multe grupari care vor manifesta in locuri diferite, inclusiv cea a susținatorilor Dianei Șoșoaca. De altfel, oamenii se acuza reciproc de confiscarea…

- Razvan Cherecheș este profesor la Universitatea Babeș Bolyai și expert în Sanatate Publica și a explicat ce reprezinta rezultatul anticorpilor de pe buletinul de analiza. Expertul a spus ca exista șanse, destul de mici sa te infectezi dupa vaccinul anti-COVID,…

- Statul african Ghana a devenit prima țara care primește vaccinuri anti-Covid prin mecanismul COVAX, coordonat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și menit sa asigure distribuția echitabila a serurilor in lume, scrie unimedia.info. Cu aceasta ocazie politicianul Andrian Candu a scris un mesaj pe…

- In conditiile raspandirii unor variante noi, mai contagioase, de coronavirus, expertii sustin ca este momentul sa se ia in considerare utilizarea unei protectii respiratorii de calitate medicala sau purtarea laolalta a unei masti chirurgicale si a uneia din tesatura, scrie Agerpres. Oamenii de stiinta…

- De aproape un an traim intr-o alta realitate dictata de epidemia de Covid-19. Pe fondalul crizei, am fost nevoiți sa renunțam la multe din obiceiurile de odinioara și sa ne conformam masurilor restrictive impuse de autoritați, masuri care s-au soldat de multe ori cu nemulțumiri și chiar proteste. In…

- Deși a trecut un an de la inceputul pandemiei de COVID-19, oamenii inca fac nenumarate greșeli comune, care favorizeaza evoluția pandemiei. Publicația The Guardian a facut un top al celor mai des intalnite greșeli pe care oamenii le fac, uneori poate fara sa iși dea seama. Pentru realizarea acestuia …

- Bong Joon Ho, regizorul filmului "Parasite", va prezida juriul celei de-a 78-a editii a Festivalului de la Venetia, informeaza site-ul revistei Variety. El a devenit astfel primul cineast din Coreea de Sud care a fost ales in functia de presedinte al juriului international al Mostrei.…