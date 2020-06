Roata in stil londonez din apropierea Cazinoului a fost data in folosinta (galerie foto) Roata in stil londonez din apropierea Cazinoului din Constanta este gata O tura cu trei rotatii costa 20 de lei. Pensionarii constanteni platesc 10 lei. De asemenea, elevii si studentii care au terminat cu nota 10 si pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii nu se percepe niciun cost. Cabina VIP costa 200 de lei pentru 30 de minute in care intra si un pahar de proseco. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

