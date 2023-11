Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul raziei desfașurate de polițiștii dambovițeni au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale, au reținut 16 permise de conducere, au retras 15 certificate de inmatriculare și au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dambovița au acționat pentru prevenirea și descurajarea faptelor comise cu violența, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de droguri. Activitațile și controalele au avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violența,…

- POLIȚIȘTII MUREȘENI ACȚIONEAZA IN TRAFIC, IN CADRUL PROIECTULUI ROADPOL SAFETY DAYS Polițiștii rutieri acționeaza zilnic, pe drumurile publice din județul Mureș, pentru siguranța tuturor participanților la trafic. In perioada 16 – 22 septembrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul…

- ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTII VASLUIENIPENTRU SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER Zilele trecute, pe drumurile publice din judetul Vaslui, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au actionat pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si pentru combaterea principalelor…

- Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta noastra si a comunitatii. Ieri, 3 septembrie a.c., in cadrul actiunii BLOCADA, desfasurata in sistem integrat, politistii…

- F. T. Pe parcursul celor cinci zile ale minivacantei prilejuite de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost organizate și desfașurate 26 de acțiuni, agentii rutieri prahoveni controland aproximativ 1500 de autovehicule, context in care…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend ul trecut, de catre politistii rutieri si de ordine publica, au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, politistii au retinut 98 de permise de conducere si au retras 18 certificate de inmatriculare. In cadrul activitatilor desfasurate,…