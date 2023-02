Stiri pe aceeasi tema

- Franta doreste ca Rusia sa fie infranta in Ucraina, dar nu vrea sa fie „zdrobita”, a declarat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu cu mai multi jurnalisti francezi in care si-a expus viziunea sa despre incheierea conflictului, transmite News.ro. „Nu cred, asa cum fac unii, ca trebuie sa urmarim…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a vorbit despre tragedia de astazi de la Kiev, in care ministrul ucrainean de Interne, Denis Monastirki și mai mulți oficiali ai ministerului au murit. El a spus ca, indiferent care vor fi concluziile anchetei, cei 17 morți in accidentul aviatic sunt victime ale invaziei…

- Cetațenii par sa fie tot mai ingrijorați de extinderea in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, potrivit ultimelor date prezentate in urma unui sondaj de opinie. Astfel, 65% dintre cei intervievați considera ca razboiul Rusiei din Ucraina se poate extinde oricand in țara noastra. La…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a criticat o propunere a unui plan de pace a miliardarului american Elon Musk vizand sa puna capat Razboiului rus in Ucraina si l-a invitat in Ucraina devastata de acest razboi, dupa ce acesta a provocat o controversa pe Twitter, in luna octombrie, prin aceasta…

- Comisia Europeana anunța ca are un plan de confiscare a activelor rusești blocate dupa declanșarea razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a anunțat un plan de confiscare a activelor rusești care au fost inghețate pentru a pedepsi Rusia pentru invazia din Ucraina. „Am blocat 300 de miliarde de…

- O linie de comunicare creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului din Ucraina a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters.