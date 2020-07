Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani, din Dambovita, a fost nevoit sa dea explicatii Politiei dupa ce a lovit cu masina o fetita de 4 ani. Micuta este nimeni alta decat fina sa. Din fericire, fata a a fost lovita usor in zona gleznei, dar a ajuns la spital pentru investigatii.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat in localitatea Sighetu Marmației, doi maramureșeni, care au avut asupra lor cantitatea de 155,3 grame canabis. O parte din droguri au fost ascunse sub capota unui Audi A4. Iulia Stan, purtator de…

- In urma cu doua zile, Margherita de la Clejani a fost implicata intr-un accident in Bucuresti, iar testele efectuate au relevat ca a consumat substante interzise, potrivit comunicatului Poliției. Viorica de la Clejani face primele declarații despre acest subiect, dupa reacția violenta fața de o echipa…

- Anchetatorii DIICOT impreuna cu impreuna cu polițiștii de la Criminalitate Organizata Satu Mare au efectuat, ieri, doua percheziții domiciliare in oraș. Exista suspiciunea ca, din luna februarie, inculpatul R.D.C. a inființat și intreținut o cultura ”indoor”, plantele fiind cultivate intr-un apartament…

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi au decis, in sedinta de joi, sa organizeze curse speciale pentru varstnici cu mijloacele de transport in comun.Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca in urma sedintei de joi, destinata luarii unor masuri suplimentare…

- Un tanar de 25 de ani, originar din Șoldanești, este cercetat penal și risca pana la 6 ani de inchisoare dupa ce ofițerii Direcției combaterea crimei organizate a Inspectoratului național de investigație al Inspectoratului General al Poliției au gasit acasa la parinții sai, patru lovituri de grenade…

- Un barbat din județul Bihor a traficat droguri in țara in plina pandemie de coronavirus. El vindea canabis prin gardul locuinței sale, pentru ca se afla in autoizolare. A fost prins de procurorii DIICOT in timp ce livra 60 pliculete de stupefiante. In cursul zilei de joi, procurorii Direcției de Investigare…