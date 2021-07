Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 iulie, incepand cu ora 18.00, buzoienii sunt invitați la Aluniș Art Center, unde va avea loc un concert de muzica tradiționala susținut de trupa „Graiu”, cu intrare libera. Fondatorul și managerul Aluniș Art Center, Iulia Sarbu, spune despre „Graiu” ca „este un proiect de folclor reinterpretat…

- Colegiul Național „B.P. Hasdeu” participa in aceasta vara, pentru a doua oara consecutiv, prin trupa de teatru „3,14”, la Festivalul „Ideo Ideis”, cel mai mare eveniment din țara dedicat educației alternative pentru liceeni. Trupa colegiului buzoian a fost selectata – alaturi de trupele „A.C.T.” din…

- Profesorul de matematica Sfetoslav Cremarenco, unul dintre profesorii de excepție ai Colegiului Național „B. P. Hasdeu”, s-a stins astazi din viața la varsta de 80 de ani. Anunțul a fost facut de profesorul de matematica al Colegiului Elena Liliana Martin, pe grupul promoției 1986: „Cu tristețe scriu…

- Ce faci sambata, pe 12 iunie? Este intrebarea pe care reprezentanții Aluniș Art Center o adreseaza buzoienilor pe care ii invita la targul de produse apicole și preparate tradiționale intitulat generic „Dulce ca mierea”, care va fi deschis sambata, de la ora 11.00. Este vorba despre primul targ de…

- Tudor Ionescu de la Fly Project a ramas fara coleg de trupa. Dupa 16 ani de la inființare, Dan Deneș s-a retras și a luat-o pe un alt drum, fața de colegul sau. Anunțul a fost facut de Tudor. „E simplu. Dan… de fapt, am luat-o pe drumuri diferite, pe carari diferite, dupa atația ani. Se intampla, ca…

- Veste „bomba” in industria muzicala din Romania! Dan Deneș nu mai face parte din trupa Fly Project. Anunțul a fost facut chiar de fostul lui coleg, Tudor Ionescu. Partenerul de viața al Anamariei Ionescu a marturisit astfel ca el și celalalt artist au luat-o pe drumuri separate, dupa ani buni in care…

- Mini-turneul pentru desemnarea reprezentantei Buzaului la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a ia sfarșit in aceasta dupa-amiaza. Cu cinci victorii din tot atatea partide, Team Sageata are locul asigurat in finala de sambata. Trupa lui Romeo Stan iși va cunoaște adversara dupa meciurile de astazi,…

- In noaptea de Inviere vor fi ridicate restricțiile de circulație, astfel incat buzoienii sa poata participa la slujba. Anunțul a fost facut marți seara de șeful statului, Klaus Iohannis: „Ne despart doar cateva zile de cea mai mare sarbatoare a creștinatații, un moment in care ne dorim cu toții sa fim…