Riști să devii schizofrenic dacă ai pisică? Cercetătorii australieni se contrazic pe această temă cu redutabilii cercetători britanici Posesorii de pisici prezinta un risc mai ridicat de a suferi de schizofrenie, comparativ cu restul persoanelor, arata datele unui studiu realizat de cercetatorii australieni din cadrul universitații Queensland. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat 17 studii despre schizofrenie publicate in ultimii 44 de ani (perioada 1 ianuarie 1983 - 30 mai 2023). Studiul contrazice datele unei alte cercetari similare, realizate de oamenii de știința britanici, care exclude insa orice fel de legatura intre pisici și tulburarile mentale. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

