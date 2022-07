Stiri pe aceeasi tema

- Lunar aruncam la gunoi intre 400-670 RON - 5000 RON pe an; Risipa alimentara genereaza 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin aceasta lege ne propunem sa injumatatim risipa de hrana pe cap de locuitor pana in 2030! Proiectul prevede masuri co ...

- Lunar aruncam la gunoi intre 400-670 RON, adica aproape 5000 de lei pe an, avertizeaza deputatul Bogdan Ivan Gruia. Acesta a depus un proiect de lege care sa reduca risipa alimentara. Risipa alimentara genereaza 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera – a punctat deputatul Bogdan Ivan Gruia.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara. „Inainte sa fac cumparaturile, mananc. Cand mergi la cumparaturi si ti-e foame, ai cumpara jumatate de magazin”, a afirmat el, potrivit News.ro. Chesnoiu a reconfirmat ca Romania nu are de ce sa…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare. In tara noastra insa se poate vorbi despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de alimente.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de…

- Cum a ocolit Romania criza alimentara mondiala, care e prețul painii la poarta fabricilor și in cat timp am putea sa vedem ieftinirea acestui aliment, aflați din discuția pe care HotNews a purtat-o cu Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Discuțiile au mai atins subiectul revitalizarii Casei de Comerț…