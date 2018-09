Stiri pe aceeasi tema

- Rise Project anunța ca unul dintre jurnaliștii sai de investigații a fost reținut! Conform informațiilor oferite de Rise Project este vorba despre Attila Biro, el fiind in custodia poliției din Bulgaria. Biro și un jurnalist bulgar realizau o ancheta in Pernik, acolo unde au fost prinși de polițiști.”Avem…

- Rise Project anunța ca unul dintre jurnaliștii sai de investigații a fost reținut. Este vorba despre Attila Biro, el fiind in custodia poliției din Bulgaria. Biro și un jurnalist bulgar realizau o ancheta in Pernik, acolo unde au fost pri...

- Bulgaria s-a trezit intr-un mega scandal dupa ce s-a afla ca serviciile speciale rusesti i-au ascultat masiv pe liderii europeni ce au vizitat Sofia, din ianuarie pana in iulie 2018, cat timp Bulgaria a detinut presedintia rotativa a UE.

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania nefiind menționata. „Solicit Guvernului…

- Un ales local din regiunea rusa Nijni Novgorod a fost retinut in Georgia pentru fraude de proportii. Vladimir Gluskov este suspectat ca ar fi luat mita in marime de sase milioane de ruble, echivalentul a peste 81 de mii de euro, sub pretextul de a-l ajuta pe directorul unei companii

- Un studiu Kaspersky Lab arata ca știrile privind breșele de date și presiunea de a gestiona mai multe conturi online cauzeaza un nivel ridicat de stres in randul populației. Peste 63% dintre internauții chestionați recunosc ca sunt stresați de știrile despre breșe de date, arata studiul facut in randul…

- Fraude cu fonduri europene de peste 180 de milioane de euro numai in anul 2017 au descoperit oficialii europeni in cazul Romaniei. Inspectorii DLAF au controlat proiecte in valoare totala de peste jumatate de miliard de euro derulate cu bani europeni descoperind suspiciuni de fraude in cazul a 150 de…