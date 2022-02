Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat in prima instanța la doi ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, Ioan Balan, executor judecatoresc in Piatra-Neamț a fost achitat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Sentința pronunțata ieri, 1 februarie, este definitiva. Judecatorii au admis apelul declarat de Ioan Balan și, in baza…

- Un cauciuc de caruta costa 300 de lei. Tariful a fost stabilit de Judecatoria Pascani in cadrul unui proces in care un satean din Baltati a fost acuzat ca a taiat cauciucurile carutelor altora. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 11 iulie 2017, pe un drum agricol din extravilanul satului Podisu,…

- Intregul incident a fost surprins pe camerele de supraveghere ale magazinului și de clienți cu telefoanele mobile, conform expresulbuzoian.ro.Totul a izbucnit in momentul in care un tanar a intrat in magazin fara a purta masca. Unul dintre agenții de paza ai magazinului i-a atras atenția ca sunt multe…

- Ei si-au petrecut mai mult timp in arest preventiv sau la domiciliu. Doi tineri din Fantanele au fost achitati de Curtea de Apel, dupa ce Tribunalul ii condamnase pentru tentativa la omor. Reanalizand dosarul in urma apelului declarat de cei doi, judecatorii au ajuns la concluzia ca implicarea lor este…

- Lipsa forței de munca din Maramureș face ca agenții economici din județ sa se reorienteze și sa-și aduca oameni din afara Uniunii Europene dispuși sa munceasca. Iar locurile de munca disponibile nu sunt deloc puține, conform informațiilor primite de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Un sofer a primit o condamnare simbolica dupa ce a condus baut pe drumul european, serpuind de pe o banda pe alta. Ieseanul era atat de beat, incat a gresit pana si drumul. In noaptea de 12/13 august 2017, politistii au oprit in Podu Iloaiei un Audi A4 condus de Vasile Bocan, pe directia Iasi - Targu…

- Un incident violent s-a petrecut in timpul Campionatului Național Under 22 care se desfașoara saptamana aceasta la Braila. Tanarul pugilist Gabriel Șchiopu, de la Petrolul Ploiesti, a fost lovit puternic in fața de antrenorul Mihai Bogdan Dobrescu, de la lotul national, scrie publicația DeBraila.ro…