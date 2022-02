Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu prezentat la ultima conferința a American Stroke Association avertizeaza asupra riscului major de accident vascular cerebral (AVC) in primele trei zile de la diagnosticul de Covid-19, in cazul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Virusul provoaca o modificare importanta a coagularii, marind…

- Ionel Barbosu se afla in concediu in Thailanda, acolo unde suferise un accident vascular cerebral in urma caruia a intrat in coma. De cateva zile starea sa era critica și era menținut in viața doar de aparate, conform presei banațene.Tristul anunț a fost dat de clubul de pe Bega, printr-un mesaj postat…

- In ajun de Craciun, Ana Pascu, ajunsa la varsta de 77 de ani, a suferit un accident vascular cerebral hemoragic si a ajuns de urgenta la spital.Ana Pascu a cucerit in cariera sa de floretista doua medalii olimpice de bronz cu echipa, in 1972 și 1976, și șapte mondiale, dintre care una individuala.Dupa…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a suferit un accident vascular cerebral in timpul primei zile de audieri la Inalta Curte, 27 octombrie 2021, spune Stella Moris, logodnica acestuia, pe social media.

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte de la Londra, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media. Partenera lui Assange și mama a doi copii, Stella Moris a postat…

- Scriitoarea Anne Rice, autoarea cartii “Interviu cu un Vampir”, a incetat din viata, sambata, la varsta de 80 de ani, din cauza unor comliplicatii dupa un accident vascular cerebral, conform news.ro Anuntul a fost facut de fiul scriitoarei, Christopher, pe pagina de Facebook a autoarei.…

- Salinas a ajuns cunoscuta internațional grație telenovelelor "Maria la del Barrio" ("Sarmana Maria") si "Maria Mercedes".Decesul survine dupa mai multe saptamani de spitalizare, in urma unui accident vascular cerebral, a informat familia sa, intr-un comunicat."Cu durere profunda, va informam ca actrita…

- Cati Simionescu a avut parte de o incercare extrem de grea in viața ei, in urma cu cateva saptamani. A suferit un accident vascular cerebral și de atunci viața ei s-a schimbat radical. Lucrurile au fost destul de grave, insa a mers imediat și s-a tratat la una dintre cele mai bune clinici, din Turcia.…