Riscurile cibernetice cresc în contextul geopolitic actual. Companiile trebuie să-și revizuiască strategiile și să aloce eficient investițiile Riscul global al amenințarii cibernetice se intensifica atunci cand exista conflicte sau tensiuni geopolitice, atacurile cibernetice sponsorizate de state escaladand in astfel de situații. Recent, președintele SUA a facut apel la companiile și organizațiile private din SUA sa-și „blocheze porțile digitale” fiind foarte posibile atacuri cibernetice in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Insa avertismentul este valabil pentru toate organizațiile la nivel mondial, fiind esențial ca acestea sa ia masuri conforme cu gravitatea situației. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

