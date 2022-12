RISCURI – Breșe apărute pe malul raului Tisa. Prefectul a rezolvat problema rapid In urma numeroaselor viituri care au fost pe Tisa au aparut trei breșe prin care apa a inundat frontul de captare a apei potabile. Dupa cum se știe, lucrarile de consolidare a malului raului Tisa au fost realizate in anul 1976. „Am facut demersurile necesare pentru ca aceste lucrari sa fie realizate și sa rezolvam cat mai repede aceasta problema, iar in aceste zile, echipa Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș a inceput lucrarile ample de inchidere a breșelor aparute in malul raului Tisa, din dreptul satului Craciunești, care au reprezentat o problema majora la adresa siguranței cetațeniilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

