Riscul de producere a incendiilor de vegetaţie a crescut în Australia din cauza activităţilor umane (studiu) Modificarile climatice provocate de oameni au contribuit la aparitia unor conditii favorabile incendiilor de vegetatie care au devastat Australia la sfarsitul anului 2019 si inceputul anului 2020, potrivit unui studiu publicat miercuri, ai carui autori au avertizat ca acest risc va continua sa creasca in perioada urmatoare, informeaza AFP.



Numeroase incendii de vegetatie cu o amploare fara precedent au devastat Australia, in special sud-estul tarii, timp de cinci luni incepand din septembrie 2019. Aceste fenomene au facut peste 30 de morti, au ucis peste 1 miliard de animale si au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt bucuroasa sa anunt ca am donat 20.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie. O sa ma port exemplar de acum inainte, promit, Darren!", a scris Halep pe Twitter. La 5 ianuarie, Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care au donat bani pentru victimele incendiilor…

- De cateva saptamani bune, Australia este in flacari. Nu mai puțin de 146 de incendii ard in tot statul, parca neincetat, iar imaginile apocaliptice de la fața locului aduc mai degraba cu Iadul pe Pamant.

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- ​Turneul challenger de tenis de la Canberra, la care participa si Marius Copil, a fost mutat la Bendigo, din cauza incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza News.ro. Canberra este afectata de incendiile de vegetatie din Australia, spre deosebire de orasul Bendigo, care va gazdui competitia…

- Incendiile din Australia ating proportii apocaliptice. Fumul dens si mirosul specific au ajuns deja in Noua Zeelanda, la peste 4000 de kilometri distanta. Pe masura ce focul avanseaza cu o viteza incredibila, autoritatile au dispus evacuarea in masa a mai multor localitati.

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Peste 2.000 de urși koala au murit in incendiile de vegetație care afecteaza Australia inca din luna decembrie, susțin surse academice, care au adaugat ca special este deja clasificata ca fiind o specie vulnerabila, relateaza El Mundo, citat de Mediafax.