Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii au facut mai degraba cadouri simbolice de Moș Nicolae și au fost mai atenți la cheltuieli, incercand sa salveze un banuț in plus pentru Sarbatorile de Craciun și Anul Nou, care se anunța mai costisitoare in acest final de an.

- Cea mai festiva atmosfera o gasești pe site-ul radiorelax.md. Special cu ocazia sarbatorile de iarna, Radio Relax a pregatit o selecție dintre cele mai indragite piese de Craciun. Radio Relax Christmas – radio online pe site-ul radiorelax.md. „Lejeritate, pace și confort. Sarbatorile de Anul Nou transmit…

- Atmosfera de sarbatoare incepe sa se simta din ce in ce mai mult, pe zi ce trece. In gospodarii se face curațenia generala pentru a se descoperi podoabele și instalațiile de pus in pomul de iarna. In magazine se observa o agitație care te determina sa incepi sa-ți faci cumparaturile pentru Sarbatorile…

- Celebrul prezentator Anderson Cooper și co-prezentatorul sau Andy Cohen au primit o recomandare surpriza din partea noii conduceri a CNN. Chris Licht, președintele și CEO-ul companiei, le-a spus in cadrul unei intalniri sa "opreasca practica" privind consumul de alcool in timpul transmisiunii live de…

- Sarbatorile de Iarna aduc pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, pentru al 14-lea an consecutiv, spectacolul „Țesatorul de vise – Poveste de Craciun”, regizat de Florin Coșuleț, de data aceasta intr-o varianta noua, centrata in jurul colindului, al tinereții și al intalnirii. Jucata cu casa…

- Sarbatorile sunt tot mai aproape și tot mai mulți romani iși fac deja planuri și se gandesc ce vor pune pe masa de Craciun și de Anul Nou. Se pare ca, in acest an, tot mai mulți vor sa consume carne de Mangalița. De ce!? Ei bine, pentru ca este considerata mai sanatoasa decat multe alte produse din…

- Procesul ar ține de un factor denumit inversiune termica, care se produce in special iarna și se produce mai ales in orasele mari.Poluarea produsa in timpul zilei, seara, ajunge la nivelul nostru și noi o respiram pe timpul iernii. De asemenea, pe langa poluarea zilnica produsa de oameni prin trafic…

- Nu trebuie ca regiunile ruse sa foloseasca conflictul cu Ucraina drept motiv pentru a anula manifestarile de Anul Nou, una dintre cele mai importante sarbatori ale țarii, a declarat vineri un oficial de rang inalt din Ministerul Apararii. Anterior, consiliul municipal din Sankt Petersburg anuntase…