Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de cai sunt ținuți legați in frig și in mizerie, fara mancare pe marginea lacului Zarguzon din Techirghiol, județul Constanța, iar mulți dintre ei se imbolnavesc și mor, a semnalat Asociația pentru Protecția Animalelor Kola Kariola pe Facebook. ”Este evident ca niciun ONG din Romania nu poate…

- Imagini absolut halucinante, la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Zeci de cadavre ale pacientilor decedati din cauza COVID sunt tinute in saci, gramada, intr-un container improvizat, in timp ce familiile asteapta informatii despre procedura inhumarii. Scena este una de-a dreptul revoltatoare…

- Un barbat a fost impușcat de polițiști, dupa ce mai multe echipaje l-au urmarit in trafic și au incercat sa il opreasca. Acesta a vrut sa intre cu mașina in echipajele de poliție, care au tras spre mașina, dupa mai multe focuri de avertisment.

- In urma articolului din data de: miercuri 15 decembrie 2020 – “ VIDEO SOCANT! NEWS BUZAU - ATENTIE IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EMOTIONAL! Contentionari inumane in “lagarele” din Institutiile DGASPC si CJ Buzau ”, au inceput sa curga telefoanele… si drepturile la replica. Continuam astazi cu porecizari…

- Socant, socant, socant! Asa s-ar putea descrie ceea ce veti vedea mai jos! Nu, nu este un”fake news” si nici nu este “tehnica” de laborator, ci..purul adevar! Oamenii astia de la conducerea institutiilor sociale din Buzau stiu acestea si ani de zile au ocolit rezolvarea acestor probleme, dar acum a…

- In cursul acestei seri, un grav accident a avut loc in Capitala. Primele informații de la fața locului, vorbesc de o mașina rasturnata și mai multe persoane, posibil a fi accidentate. Mașina rasturnata și traficul blocat Conform primelor date primite la redacție, in zona Bulevardului Virtuții, pe traseul…

- Site-ul protv.md a publicat imagini exclusive de la locul atacului din Viena. Din video se vede cum unul dintre terioristi impușca cu o arma pe strada. Mai multi politisti cu sirenele pornite au intervenit pe strada centrala din oras. Patru persoane au fost ucise si mai multe sint ranite, dupa un schimb…

- Potrivit agenției de știri austriece APA, Ministerul de Interne a confirmat ca este vorba atac terorist. Potrivit sursei citate, un atacator a fost ucis, iar un ofițer de poliție a fost împușcat și ranit grav. Un suspect ar fi fugit și cel puțin unul a fost…