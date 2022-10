Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani in care virusul gripal a avut o circulatie mai scazuta datorita respectarii masurilor de protectie impotriva COVID-19, anul acesta ar putea sa ne astepte un sezon gripal mai sever. Medicii spun ca sezonul gripal din emisfera sudica arata ca sunt mai multe cazuri de gripa comparativ cu anii…

- Romanca Eveline Cismaru a pus la cale mii de atacuri cibernetice in Olanda și SUA: „Imi pare rau oameni buni, folosiți o parola mai puternica Romanca Eveline Cismaru a facut parte dintr-o banda de hackeri care a infectat mii de computere intre 2014 și 2016. Dupa ce a ispașit o pedeapsa cu inchisoarea,…

- Eveline Cismaru, o romanca celebra in America si tari din vestul Europei dupa ce a facut avere din atacuri cibernetice, si-a spus povestea intr-un reportaj la televiziunea olandeza RTL Nieuws.Eveline a fost condamnata si intre timp pusa in libertate, dupa ce a facut parte dintr-o retea de hackeri care…

- Aproape 50 de milioane de pasari au fost sacrificate anul acesta din cauza epidemiei de gripa aviare, cea mai grava inregistrata pana acum in Europa, riscul fiind mare in continuare, din cauza persistenței virusului, explica Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA), transmite agenția…

- Republica Moldova a respins in ultimele ore peste 80 de atacuri cibernetice impotriva sistemelor sale informatice, platformelor si portalurile publice strategice, a anuntat joi Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica (STISC), relateaza agentia EFE si presa de peste Prut. Potrivit…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.50, pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina in comuna Vulturu, in urma producerii unui incendiu. Catre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 1 echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu și alte 3 echipaje din cadrul Detașamentului…

- Statul nu are bani sa acopere concediile medicale ale angajaților. Sunt intarzieri majore la decontarea sumelor catre firme. Obligațiile de plata depașeau trei miliarde de lei in aprilie. Reprezentanții IMM-urile spun ca in unele cazuri statul intarzie cu lunile sau cu anii sa-și plateasca datoriile.…

- Andrei Cristea, Iasi: "In urma cu mai bine de 12 ani, mama mea, in varsta de 68 de ani, a fost operata de cancer la san. Cu tratament chimioterapic, lucrurile au mers bine pana prin decembrie anul trecut cand a inceput sa se planga ca are dureri din ce in ce mai mari la soldul stang. Am incercat sa…