Risc de avalanșă în câteva masive din țară Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat, de gradul trei pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse in mai multe masive muntoase, in urmatoarele 24 de ore. In munții Fagaraș, la peste 1.800 metri, zapada va continua sa se taseze usor, iar in partea superioara se va mentine stratul instabil si cu rezistenta relativ redusa acumulat in ultima saptamana si care depaseste pe alocuri 30 – 40 centimetri, mai ales pe versantii nordici, precizeaza ANM. Acest strat este depus peste stratul mai vechi si in mare parte inghetat. In apropierea crestelor se intalnesc cornise, iar pe vai si… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

