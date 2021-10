Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului Ripensia UVT a decis sa acorde in continuare credit corpului de tehnicieni care s-a ocupat de pregatirea ultimelor doua jocuri de campionat. Staff-ul care va antrena mai departe echipa de seniori este condus de Iulian Muntean, asistat de ”secundul” Calin Mada, Calin Frunza (antrenor…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep are un nou antrenor, dupa ce a decis sa puna punct colaborarii cu Darren Cahill. Anunțul a fost facut chiar de sportiva, care da de ințeles sa vrea sa se pregateasca intens pentru o revenire spectaculoasa in TOP 10 WTA. Campioana noastra a dezvaluit numele noului sau…

- Sentiment de deja-vu. Colaborarea dintre antrenorul Cosmin Petruescu si Ripensia se incheie astazi, anunta clubul banatean. Decizia este de neinteles, in conditiile in care in ultimele 21 de partide oficiale, Ripi a pierdut doar trei jocuri in campionat. Cele doua parti s-au mai despartit si in trecut,…

- „ACS Petrolul 52 a luat act de retragerea domnilor Bogdan Paun și Eduard Opaschi din cadrul Adunarii Generale a Asociaților. Cei doi, reprezentanți ai Uniunii Suporterilor Petroliști (USP), din partea Asociația Diaspora Galben Albastra (ADGA), respectiv Peluza Latina, și-au inaintat, ieri, 11 august,…

- CFR Cluj a anuntat, sambata seara, ca s-a despartit de Marius Sumudica. Rezilierea contractului s-a facut pe cale amiabila, potrivit gruparii ardelene. “Conducerea clubului CFR 1907 Cluj si antrenorul Marius Sumudica au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului. Desi echipa se afla…

- Dupa mai multe luni de incertitudini, membrii orchestrei de la prestigioasa Metropolitan Opera din New York au anuntat marti ca au semnat un nou contract colectiv cu conducerea institutiei, deschizand astfel calea catre redeschiderea acesteia in luna septembrie, informeaza AFP. "Suntem foarte…

- CFR Cluj a anunțat ca postul lui Marius Șumudica nu este în pericol în acest moment, în ciuda tuturor zvonurilor aparute în ultima perioada în mass media. Situația la CFR Cluj a devenit extrem de tensionata dupa ce campioana României a pierdut cu 4-0…

- Conducerea lui Dinamo a decis unde va fi localizat noul sediu al clubului. Dupa ce Dinamo a funcționat timp de 8 ani la RIN Grand Hotel, parea cert ca sediul clubului se va muta la doi kilometri de stadionul din Ștefan cel Mare, peste drum de Promenada Mall. Dinamo va avea o noua „casa”! Unde se afla…