- Ripensia Timisoara a cedat la scor in prima partida oficiala din noul sezon. Dupa un 1-4 dur cu FC U Craiova, astazi, ros-galbenii au anuntat o noua mutare. E vorba de internationalul moldovean Radu Rogac, cu care Cosmin Petruescu a vrut sa lucreze si la ASU Poli. „Ripi” si-a adus o noua intarire pentru…

- Ros-galbenii sunt singurii care inca nu au calcat iarba pentru editia 2020-21 a Ligii 2. Miercuri, Ripensia spera sa intre in sfarsit pe teren, la Severin, in restanta cu FC U Craiova 1948 din prima etapa, meci amanat din cauza cazurilor de Covid semnalate de tabara olteana. Timisorenii au „fiert” in…

- Ripensia are parte de un start de campionat dificil, cu o prima runda programata in fief-ul Craiovei lui Mititelu. FC Universitatea 1948 joaca partidele de pe teren propriu la Severin, acolo unde-i asteapta pe ros-galbeni cu un nou antrenor, Nicolo Napoli luandu-i locul lui Eugen Trica, indepartat cu…

- Ripensia a jucat in sfarsit primul joc de pregatire dupa inghetarea competitiei oficiale. La fel ca in Turcia, ros-galbenii au remizat cu U Craiova 1948. Acum insa partida s-a desfasurat la Severin, cu oltenii si ei in postura de divizionara secunda iar scorul a fost 2-2. Fata de acel 1-1 din Antalya…

- Ripensia Timisoara a oficializat astazi inregimentarea fundasului sarb sosit initial in probe. Nenad Lalic l-a convins rapid de calitatile sale pe tehnicianul Cosmin Petruescu si a semnat o intelegere pe trei ani cu ros-galbenii. Acestia se despart, in schimb, de un alt tanar aparator, Ionut Gavrila,…

- Finala Cupei Romaniei nu se va mai disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum era programata inițial, ci pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. GSP.ro a oferit in exclusivitate aceasta informație in urma cu 5 zile. Anunțul a fost oficializat astazi de Federația Romana de Fotbal: „Programata inițial la…

- Pentru a treia oara in ultimii patru ani, finala Cupei Romaniei se va juca la Ploiești! Programata inițial la Craiova, finala care urmeaza sa aiba loc pe 22 iulie se va muta de pe stadionul din Banie pe ”Ilie Oana”, in acest sens Federația Romana de Fotbal facand demersurile necesare, motivele acestei…

- Ripensia continua sa se desparta de jucatori in aceasta vara. Printre jucatorii aflati la final de contract si carora nu le-a fost oferita o noua intelegere se afla fundasul central Mihai Hecsko. Noul antrenor al ros-galbenilor, Cosmin Petruescu, a precizat ca despartirea vine pe fondul dorintei clubului…