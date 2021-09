Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – In turul al IV-lea al Cupei Romaniei, iubitorii fotbalului vor putea vedea la lucru doua formații de tradiție! Derby-ul banațean dintre CSM Reșița și Ripensia Timișoara va avea loc miercuri, 8 septembrie, de la ora 16:30, pe stadionul din Valea Domanului! CSM Reșița se afla in Liga 3, cu maximum…

- Ripensia Timisoara si-a incheiat invincibilitatea de luni de zile dupa esecul suferit azi pe terenul nou promovatei CSA Steaua in runda a 5-a a Ligii 2. Gazdele s-au impus cu 2-0 prin doua goluri marcate in repriza secunda si dupa un joc pe care l-au dominat aproape complet. Deplasarea ros-galbenilor…

- Ripensia Timisoara a ramas fara victorie acasa, dar are un bilant pozitiv pe alte terenuri. Totusi, maine, nici asteptarile ros-galbenilor nu sunt exagerate. Banatenii spera sa faca o figura frumoasa in fief-ul unei alte trupe neinvinse – nou promovata CSA Steaua. Steaua pregatita de Daniel Oprita are…

- Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a pierdut miercuri, la Alexandria, Supercupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa de formatia HCDS Constanta, scor 19-18 (10-10). A fost primul meci oficial al antrenorului Xavi Pascual la Dinamo, potrivit news.ro. Xavi Pascual, antrenorul…

- CSM Stiinta Baia Mare o va intalni pe Dinamo Bucuresti, iar CSA Steaua Bucuresti va primi replica formatiei SCM Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei la rugby, a anuntat Federatia Romana de Rugby. Semifinalistele au fost decise dupa ce CS Universitatea Cluj a anuntat ca, ”din cauza lipsei de jucatori,…

- Ripensia a anuntat ca goalkeeperul Mark-Antony Lupu a semnat azi primul sau contract profesionist cu clubul. Jucatorul in varsta de 17 ani se afla deja in pregatiri cu ros-galbenii. Tot astazi, timisorenii din Fabric si-au aflat primul adversar din noua editie a Cupei Romaniei. „Ripi” va intalni divizionara…

- Ripensia a disputat in aceasta seara la Buzias primul joc amical din aceasta perioada. Ros-galbenii s-au impus cu 7-1 in fata nou promovatei in „C” Pobeda Star Bisnov. Cu aceasta ocazie antrenorul Cosmin Petruescu a folosit mai multi jucatori noi. Emmanuel Ernest (20 ani), care a bifat un singur meci…

- La sediul Federatiei Romane de Volei, s-a stabilit, prin tragere la sorti, programul Cupei Romaniei, editia 2021/2022, atat in competitia feminina, cat si in cea masculina. Ca si in anii precedenti, primele patru clasate in sezonul recent incheiat al Diviziei A1 - CSM Targoviste, Volei Alba Blaj, CS…