Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a invins-o pe divizionara C timiseana cu 7-1 la Baza 2 a Politehnicii. Printre autorii golurilor ros-galbenilor cu Avantul Periam s-a numarat si atacantul Claudiu Matis, care s-a aflat ultima data la CSM Resita. Pe o vreme neprielnica a fost mult timp „doar” 1-0, din minutul 12, prin autogolul…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi primul transfer al clubului in noul an, daca exceptam revenirile din imprumut ale lui Dobre si T. Calin. E vorba de sarbo-croatul Nebojsa Ivancevic, jucator de profil ofensiv in banda stanga care a fost prezent si la reunirea ros-galbenilor. Acesta s-a consultat cu un…

- Ripensia se reunește maine si va avea primul antrenament al anului la arena „Electrica”. La fel ca multe formatii din primele doua esaloane, ros-galbenii au optat din nou pentru un stagiu centralizat in Turcia. De asemenea, in programul echipei timisorene figureaza si un test mai puternic, cu FC U Craiova…

- Mijlocașul Mihai Capațana (26 de ani) e nascut la Slatina, dar a crescut cu imnul Universitații Craiova. A fost de mic pe „Oblemenco” și iși aduce aminte cu tristețe de ultimul meci pe vechiul stadion, pierdut cu FCSB. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se afla in Turcia și transmit…

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…

- Clubul spaniol Celta Vigo a confirmat inca patru cazuri de infectare cu COVID-19 in lotul sau, in urma testelor PCR, ceea ce ridica la noua numarul total al jucatorilor depistati pozitiv, transmite EFE, citat de agerpres. Testele au fost facute luni dupa revenirea din vacanta a fotbalistilor la primul…

- Naționala feminina de volei junioare Under 17 a Romaniei se afla, in aceste zile, in cantonament la Baia Mare, unde se pregatește pentru primul tur al calificarilor la turneul final al Campionatului European, informeaza Federatia Romana de Volei. Meciurile vor avea loc in Turcia, in perioada 11-17 ianuarie.…

- Tricolorii U19 vor evolua in luna noiembrie in preliminariile EURO 2022, intr-o grupa in care vor intalni Letonia, San Marino și Turcia, țara gazda pentru aceste partide. Jucatorii se vor reuni sub comanda lui Adrian Vasii in aceasta luna pentru partidele din prima faza a calificarilor la Campionatul…