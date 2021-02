Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia „s-a oprit” la zece jocuri de verificare in aceasta iarna inainte de reluarea campionatului Ligii 2. Cosmin Petruescu si-a impartit lotul in doua si a obtinut rezultate pozitive, atat ieri in amicalul cu CA Oradea (scor 3-2), cat si azi, cu cealalta jumatate din efectiv, pe terenul sintetic…

- Ripensia a disputat azi deja cel de-al optulea joc de pregatire din 2021! Ros-galbenii au invins divizionara C CS Hunedoara, scor 4-2 (4-0) intr-un nou meci disputat la Baza 2 pe „sintetic”. Cu aceasta ocazie antrenorul Cosmin Petruescu a testat si un nou fundas – e vorba de Marius Patru, jucator care…

- Valentin Margarit este portar, in timp ce Ciprian Popescu evolueaza pe postul de atacant. Ambii jucatori sunt internationali U17.„Ma bucur ca am reușit sa readucem la Rapid doi dintre tinerii de mare perspectiva ai Romaniei, ambii jucatori de naționala, jucatori ce știu spiritul giuleștean, ce vor crește…

- Ros-galbenii si-au facut sarbatorile mai linistite dupa succesul de azi, in ultimul joc din Liga 2 in anul 2020. Ripensia Timisoara a trecut la limita, scor 1-0, de Farul Constanta prin golul lui Nemanja Sokovic in restanta din runda a 14-a iar echipa pregatita de Cosmin Petruescu a facut un salt de…

- Ros-galbenii au parte maine de un meci foarte important, ultimul din anul 2020. Restanta cu Farul Constanta reprezinta pentru Ripensia Timisoara o sansa de a scapa de presiunea pozitiei din clasament, una care a fost evidentiata de antrenorul dobrogenilor, Ianis Zicu. Acesta din urma s-a plans ca va…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- Formatia pregatita de Cosmin Petruescu revine in sfarsit la jocurile din Liga 2 dupa aproape o luna de zile. Maine, Ripensia evolueaza pe terenul lui CSM Resita, in etapa a XV-a, ultima din acest an, dar ros-galbenii mai au doua restante de disputat. Dupa perioada de carantina echipa timisoreana a evoluat…

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…