- Etapa a 17-a a Ligii a 2-a, antepenultima runda din sezonul regular, s-a disputat de joi, 24 februarie, pana luni, 28 februarie. Rezultatele inregistrate in etapa a 17-a din Liga a 2-a: joi, 24 februarie 2022, ora 20:00Politehnica Timișoara – Petrolul Ploiești 0-3 (meci decis la masa verde) sambata,…

- Ripensia Timisoara a inceput duelurile oficiale cu o remiza alba pe „Municipalul” din Tg. Jiu. A fost 0-0 cu vecina de clasament Viitorul Pandurii si nu multe se schimba pentru cele doua in clasamentul Ligii 2. Jocul din runda a 17-a nu a fost lipsit de evenimente, ci doar de ingredientul principal…

- Ripensia Timisoara s-a impus in duelul cu divizionara C Crisul Chisineu Cris, ultima verificare a ros-galbenilor inainte de deplasarea cu multe necunoscute din campionat. La pauza a fost totusi scor „alb”, dar in partea secunda elevii lui Florin Fabian au si punctat pentru un 3-0 categoric in cele din…

- Ripensia a pierdut azi ultimul joc de pregatire din Turcia, pe final. La fel ca si cu letonii de la Auda, in urma cu doua zile, si azi a fost 0-1 final, dupa ce georgienii de la FC Samgurali Tsqaltubo au marcat in final. Ros-galbenii isi vor incheia stagiul din Antalya maine. Timisorenii nu au […] Articolul…

- Echipa nationala de fotbal a Nigeriei a debutat cu victorie la Cupa Africii pe Natiuni. Tripla campioana continentala a invins reprezentativa Egiptului, in unul dintre cele mai asteptate meciuri din faza grupelor. Nigeria s-a impus la limita cu scorul de 1-0.

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…

- ​Csikszereda Miercurea Ciuc a reușit sa câștige, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Ripensia Timișoara. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XVI din Liga 2 la fotbal. Pentru gazde a marcat Vidrasan (45+1'), în timp ce pentru Csikszereda Miercurea Ciuc au înscris…

- Rennes a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0 (3-0), echipa Saint-Etienne, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului francez Ligue 1. Atacantul Martin Terrier a inscris de trei ori, potrivit news.ro. Au marcat: Martin Terrier '22, '28, '48, Macon '45 (a), Ugochukwu '83.…