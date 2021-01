Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a anuntat, joi, ca s-a despartit pe cale amiabila de fundasul Gregoire Puel, potrivit news.ro. Citește și: Lovitura pentru Realitatea PLUS, dupa atacul la CTP! ‘O zdreanța, o gioarsa’ “FC Voluntari anunta ca a reziliat, pe cale amiabila, contractul cu Gregoire Puel. Fundasul…

- Fundașul stanga Marius Briceag (28 de ani) a plecat de la FCSB in aceasta perioada de mercato și a explicat de ce a ales transferul la FC Voluntari. Chiar daca roș-albaștrii au anunțat ca Marius Briceag va pleca imprumut la Voluntari, fundașul a declarat pentru Digisport ca s-a transferat definitiv…

- Dupa ce l-a adus pe Risto Radunovic, fundașul stanga muntenegrean, FCSB vrea sa intareasca și partea dreapta defensivei, iar Denis Haruț (21 de ani) este preferatul lui Gigi Becali. Fundașul dreapta de la FC Botoșani, care poate juca și in centrul defensivei, este urmatorul nume pe lista lui Gigi Becali.…

- Gabriel Debeljuh (24 de ani) a suferit o comoție cerebrala in meciul cu Young Boys, dar și-a revenit și poate sa evolueze cu in derby-ul CFR Cluj - FCSB. CFR va avea o formula normala in derby-ul cu FCSB, va lipsi numai Cestor, cu o ruptura de tendon. Fundașul francez se va recupera abia prin mai, cand…

- Vlad Chiricheș (31 de ani) a forțat reintrarea dupa ultima accidentare musculara și s-a rupt iar. Dupa ce a greșit grav la primele doua goluri, primind nota 4 in Gazzetta dello Sport: „Un coșmar”. Au fost doar coincidențe problemele musculare acuzate de Chiricheș la Sassuolo cu momentele convocarii…

- Fundașul lui Sepsi, Bogdan Mitrea (33 de ani), este una dintre surprizele lui Mirel Radoi pentru meciurile cu Belarus, Norvegia și Irlanda de Nord. Interviul integral il veți putea citi azi in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor, precum și in ediția digitala, pe GSP.RO. ...

- Neymar e criticat dur dupa ce a obținut doua penaltyuri la 4-2 cu Peru, in preliminariile CM 2022. ”Un mare jucator care vrea sa pacaleasca arbitrii”, l-a deschis peruanul Zambrano. Neymar a ajuns la 64 de goluri la naționala, dupa hat-trick-ul reușit la 4-2 cu Peru. E al doilea cel mai prolific jucator…

- Hatem Abd Elhamed (29 de ani), fostul jucator al lui Dinamo, a fost depistat cu Covid-19. Fundașul israelian evolueaza pentru Celtic in acest moment. Hatem Elhamed a evoluat pentru Dinamo in perioada ianuarie-iunie 2015, fiind luat sub forma de imprumut de la echipa israeliana FC Ashdod. El a devenit…