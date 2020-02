Stiri pe aceeasi tema

- ​Petrolul Ploiești a câștigat în meciul cu Dunarea Calarași, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în runda 22 din Liga 2, informeaza Mediafax.Gabriel Deac, în minutul 16, si Stefan Blanaru, în minutul 66, au fost marcatorii celor doua goluri ale meciului de pe Stadionul…

- Ripensia Timisoara nu a avut o verificare finala usoara in compania divizionarei C CSC Dumbravita. Oaspetii alb-verzi au condus devreme cu 1-0 azi pe „Electrica”, locul unde peste o saptamana soseste Metaloglobus, prima adversara oficiala in 2020 pentru ros-galbeni. Pana la urma insistentele echipei…

- Ros-galbenii au spart azi gheata in amicalele iernii. Ripensia Timisoara a invins in cel de-al doilea joc din cadrul stagiului turcesc prim-divizionara kosovara Flamurtari Pristina, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate de tanarul Vlad Chera. Echipa lui Alexandru Pelici a totalizat circa cinci ore…

- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- Ripensia Timisoara a inregistrat a cincea plecare in pauza de iarna. Ros-galbenii l-au cedat si pe golgheterul lor si al primei parti a sezonului, Albert Voinea. Atacantul oltean nu a parasit in gratis Banatul, ci noua sa echipa, Turris Oltul Turnu Magurele a platit o suma consistenta pentru el la acest…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia ardeleana sa poata face deplasarea cu avionul pentru meciul cu FC Voluntari. ''Ne-am antrenat bine saptamana asta, moralul a fost mai bun, dupa niste victorii.…

- FC Rapid Bucuresti a obtinut trei puncte utile in lupta pentru promovare, dupa 3-1 in deplasare cu Concordia Chiajna, sambata, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii a II-a de fotbal, ultima care se joaca in 2019. Rapid a punctat prin Labeau, in minutul 7, Alami (65) si Jorza (90+1). Albu, golgheterul…

- CS Mioveni a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSM Resita, in etapa a XXI-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Raul Costin a inscris in minutul 43. Citește și: Veste BOMBA cu privire la modificarea contractelor individuale de munca ! Tot sambata, Metaloglobus…