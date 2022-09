Stiri pe aceeasi tema

- CSM Slatina si Viitorul Pandurii s-au calificat in play-off-ul Cupei Romaniei dupa ce au obtinut, la mijlocul acestei saptamani, doua victorii muncite impotriva unor formatii ceva mai slab cotate. CSM Slatina a trecut de turul al treilea din Cupa dupa 3-1 pe terenul formatiei Petrolul Potcoava. Golurile…

- Echipele timisene din Liga 2 care au jucat azi in turul 3 al Cupei Romaniei si-au facut treaba din punct de vedere al „hartiei”. Ambele au jucat in fieful unor divizionare „C” timisene si au castigat. Ripensia a facut-o mai clar, scor 2-0, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in timp ce CSC Dumbravita a…

- Echipele vestice si-au aflat programul din turul 3 al Cupei, faza in care au intrat in competitie si toate divizionarele secunde. Calificate din turul 2, Avantul Periam si CSC Ghiroda vor primi acasa replica celor de la CSC Dumbravita si Ripensia Timisoara. Politehnica Timisoara, protagonista in sezonul…

- CS Mioveni a anunțat, astazi, ca a ajuns la un acord cu Flavius Stoican (45 de ani) pentru preluarea postului de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Alexandru Pelici. „Ii uram bun venit si succes lui Flavius Stoican! Obiectivul este salvarea de la retrogradare. Sper ca aceasta mutare…

- Politehnica Iasi debuteaza astazi pe teren propriu in noul campionat. De la ora 11:00, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se va confrunta cu modesta grupare Viitorul Pandurii Targu Jiu. Desi oaspetii au pierdut in prima runda acasa in fata unei echipe comunale, CSC Dumbravita, antrenorul gazdelor,…

- Ripensia Timișoara a anuntat despartirea de comun acord de mijlocasul Ionut Vasluian. In sezonul trecut acesta a fost imprumutat la CSM Resita, alaturi de care a ratat promovarea in „B” dupa barajul final cu Dumbravita. Vasluian (20 ani) a evoluat in sezonul trecut in 24 de meciuri si a marcat sase…

- Absolvenții care nu au reușit sa obțina o medie de trecere la BAC nu trebuie sa-și piarda speranța. Mai au o șansa sa urmeze un sistem de invațamant superior chiar și fara diploma de Bacalaureat.E vorba despre invațamantul terțiar nonuniversitar care se organizeaza la nivelul colegiilor din…