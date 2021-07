Ros-galbenii au fost condusi, au rasturnat tabela inainte de pauza, doar pentru a se vedea din nou in dezavantaj pe tabela in partea a doua a meciului de pe teren propriu din prima etapa a Ligii 2. Ripensia a salvat pana la urma un punct si chiar putea sa le ia pe final pe toate […] Articolul Ripensia a inceput sezonul cu o remiza spectaculoasa. Multe goluri in duelul cu Dunarea Calarasi de pe „Electrica” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .